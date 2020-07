Die Kärnten-Thereme in Villach unterstützt die Caritas-Aktion "Sommer in Teil-Land" mit 100 Tageseintritten. Caritas Kärnten sucht noch weitere Unterstützer der Aktion.

KärntenTherme-Leiter Thomas Leiter und Bademeister Daniil Yastrebov mit den 100 Gutscheinen © (c) Gregor Mueller/Therme/kk

Seit 6. Juli und unter den geltenden Corona-Vorgaben hat die Kärnten Therme in Villach-Warmbad wieder geöffnet. Nun unterstützt der Betrieb die Caritas-Kärnten-Aktion "Sommer in Teil-Land" mit 100 Tageseintrittkarten. "Damit werden für viele Familien in Kärnten, die finanzielle oder gar existenzielle Sorgen haben, wunderbare Sommermomente wahr. In diesem Fall eben in der Kärnten Therme", heißt es in einer Aussendung der Caritas.