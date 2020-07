Facebook

Sowohl die Gerlitzen als auch das Goldeck sind bereits vor einigen Wochen in die Sommersaison gestartet. Seit diesem Wochenende ist aber auch am Dreiländereck der 3er-Sessellift wieder in Betrieb. Der Grund für die 14-tägige Verzögerung liegt laut der Geschäftsführung der Bergbahnen in der Personalsuche. "Unser Betriebsleiter hat gekündigt und es hat wegen der behördlichen Verfahren länger gedauert als geplant, einen Ersatz zu finden", sagt Geschäftsführer Wolfgang Löscher. Die Betriebszeiten der Bahn sind von Juli bis August täglich von 9 bis 17 Uhr und ab September von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr.