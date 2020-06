Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sorgte für gute Stimmung unter den Kindern bei der Waldwoche: Hubert Waldner mit seiner Gitarre © Leopold Salcher

Kennen Sie die Schreie eines Rehkitzes nach seiner Mutter? Nein? Kinder des Kindergartens Dellach im Gailtal sehr wohl. Oder das Klopfen eines Spechtes. Kindergartenleiterin Petra Oberrauner hat für zwei Wochen den Kindergarten in den Wald und an den Assnitzbach südlich der Gail verlegt: „Gemeinsam wollen wir diesen interessanten Naturspielplatz mit Bäumen, Sträuchern, Pflanzen, Kräutern und den Tieren bewusst erkunden und erleben.“ Spannend ist genauso das Bachbett des munter sprudelnden Assnitzbaches mit seinem kalten Bergwasser. In der Gruppe wird gespielt, gegessen, am Waldboden ausgeruht.