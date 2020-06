Am 2. Juli startet der beliebte Faaker Bauernmarkt in die neue Saison. Um die Corona-Auflagen ohne Qualitätsverlust erfüllen zu können, wird das Veranstaltungsgelände um 2000 Quadratmeter erweitert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Regionale Produkte stehen am beliebten Faaker Bauernmarkt hoch im Kurs © Region Villach Tourismus GmbH/ Adrian Hipp/kk

Seit rund 30 Jahren zählt der Faaker Bauernmarkt zu den beliebtesten gesellschaftlichen Fixpunkten am Faaker See. Corona-bedingt startet er mit mehrwöchiger Verspätung am 2. Juli in neuem Erscheinungsbild und unter den aktuell geltenden behördlichen Auflagen in den Sommer. Das Marktgelände wächst um über 2000 Quadratmeter und wurde somit Corona-fit umgestaltet. Gastronomie- und Fierantenstände werden räumlich getrennt, um so Besucherströme besser zu lenken.