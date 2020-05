Facebook

Trauer um beliebte Gastwirtin © Helmuth Weichselbraun

Die beliebte und geschätzte Gastwirtinim ehemaligen Sonnsteinhof, Anni Inthal (geb. Brunner), ist im 94. Lebensjahr vergangenen Samstag verstorben. Anni Inthal kam in den 40er Jahren als Kellnerin zu ihrer Tante Cilli Guggenberger in den Gasthof Paternwirt nach Maria Luggau. In Leermos/Tirol und in Zürich erlernte sie das Kochen.