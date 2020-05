Facebook

Die Feuerwehr Hermagor löschte den Brand © FF Hermagor

Im Gailtal geriet in der Nacht auf Montag eine Gartenhütte, in der Holz gelagert wird, in Brand. Ein 55-jähriger Hermagorer hatte am Sonntag am späten Nachmittag die Asche seines Grillers in einen Plastikkompostierer entsorgt, da er angenommen hatte, dass sich darin keine Glut mehr befindet. Durch die Asche geriet der Kompostierer, der direkt neben einem überdachten Brennholzunterstand liegt, in Brand. Die Flammen griffen daraufhin auf die Holzhütte über.