Obwohl der Bezirk an Italien sowie an Osttirol grenzt, sind erst fünf Personen erkrankt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Am Nassfeld war Hochsaison, als das Skigebiet Mitte März schließen musste © Leopold Salcher

Abgesehen vom burgenländischen Rust (mit 1940 Einwohnern der kleinste Verwaltungsbezirk und auch die kleinste Statutarstadt Österreichs), das bisher überhaupt keinen Corona-Fall gemeldet hat, hat der Bezirk Hermagor die wenigsten Corona-Infizierten Österreichs. Nur fünf Personen sind seit Ausbruch der Pandemie am Virus erkrankt. Und das, obwohl der Bezirk an Italien sowie an Osttirol grenzt.