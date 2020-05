Facebook

Am Samstag wird das Wetter etwas labiler © Andrea Steiner

Das Wetter wird am Samstag wieder etwas unsicherer, denn die Luftschichtung wird labiler. Daher ist es nicht mehr so sonnig und es bilden sich im Tagesverlauf immer wieder auch ein paar Wolken oder Quellwolken besonders über den Bergen aus. Dabei ist es insgesamt am Vormittag sonniger als am Nachmittag und Abend. Zudem nimmt die Breitschaft für vereinzelte Regenschauer oder sogar Gewitter am Nachmittag ein wenig zu. "Zumeist dürfte es jedoch auch wieder am Samstag trocken bleiben", prophezeit der Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen sind recht angenehm und erreichen in den Nachmittagsstunden zum Beispiel in Steinfeld im Drautal Werte nahe +23 Grad. Auch oben auf den Bergen ist es am Samstag wieder angenehm warm.