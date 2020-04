Facebook

Baustelle im Lesachtal aus der Vogelperspektive: Vorbereitungsarbeiten für neue Fundamente © KK/Land Kärnten

Die Brücke Oberring an der B 111 Gailtal Straße zwischen den Ortschaften Birnbaum und Liesing im Lesachtal ist in einem so desolaten Zustand, dass sie nur noch im Schritttempo befahren werden darf und auf 25 Tonnen Gewicht beschränkt ist. Seit März wird an einem Neubau der Brücke gearbeitet, um damit Breite, Linienführung und Radien der B111 in diesem Bereich zu verbessern. Erst nach Fertigstellung (laut Plan Ende September 2020) und Verkehrsfreigabe der neuen, 24 Meter langen Brücke wird die alte Brücke abgerissen. Derzeit laufen gerade die Vorbereitungsarbeiten, um die neuen Fundamente für die Brücke zu betonieren. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf 1,9 Millionen Euro. Straßenbaureferent Landesrat Martin Gruber: "Die Oberring-Brücke ist eine unserer großen Brückenbaustellen in diesem Jahr. Wir haben die Arbeiten schon vor der Corona-Krise gestartet und setzen sie auch jetzt unter Einhaltung der Schutzvorkehrungen zügig fort."