Neubau Gailbrücke: Stadtrat Günter Pernul, Bürgermeister Siegfried Ronacher, Helmut Wilscher und Roman Eineter (von links) © KK/PRIVAT

Die bereits in die Jahre gekommene – umgangssprachlich als „Micheldorfer Gailbrücke“ bekannt – wurde vor 84 Jahren laut aufliegenden Plänen, in einfachster Bauweise errichtet. Die schwebende Konstruktion mit dem Holzbohlenbelag hielt den heutigen Anforderungen nicht mehr stand. Schwere und große Zugmaschinen benötigen einen geeigneten Untergrund. Vor diesem Hintergrund wurde durch die Empfehlung des Bauausschusses eine Brücke aus Betonfertigteilen ausgeschrieben. Die Ermittlung der Tragkraft wurde mit 34 Tonnen beziffert. Beim Vergabeverfahren der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See gingen insgesamt fünf Angebote ein. Die Firma PORR Bau GmbH ging als Bestbieter mit einer Gesamtangebotssumme von 921.937,09 Euro hervor.