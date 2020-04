Gailtaler Alpen Alpine Notlage: Polizeihubschrauber musste Bergsteiger bergen

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Der Polizeihubschrauber war im Einsatz © Weichselbraun

Ein 31-jähriger Mann aus Hermagor unternahm am Samstag gegen 13.30 Uhr mit seiner 25-jährigen Lebensgefährtin eine Bergtour über den sogenannten „Hochfleck“ in Richtung Reißkofelgipfel in der Gemeinde Kirchbach. Im Bereich des Gipfelgrates konnte die Frau aufgrund von Erschöpfung und Angstzuständen die Tour nicht mehr fortsetzen. Ihr Begleiter setzte per Handy einen Notruf ab.