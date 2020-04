Ein 38-Jähriger wurde am Freitag beim Aufarbeiten von Schadholz von einem herabfallenden Stein getroffen und verletzt. Die Crew des Rettungshubschraubers C 7 barg den Mann und brachte ihn ins LKH Villach.

Im Lesachtal wurde ein Mann bei Forstarbeiten von einem herabrollenden Stein verletzt (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Fuchs

In einem Waldstück in der Gemeinde Lesachtal kam es Freitagvormittag zu einem Forstunfall. Ein 38-jähriger Mann aus dem Bezirk Hermagor war dort gemeinsam mit zwei weiteren Arbeitern damit beschäftigt, Schadholz aufzuarbeiten. Plötzlich löste sich durch Seilzugarbeiten ein Stein und rollte auf den Mann zu. Er wich diesem aus, wurde aber trotzdem vom Stein an der Hand getroffen und unbestimmten Grades verletzt. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde der 38-Jährige vom Rettungshubschrauber C 7 ins LKH Villach gebracht.