Himmelblau: Die Natur atmet auf

Der Himmel so blau, so blau. Keine Kondensstreifen im Gailtal so weit das Auge reicht. © Leopold Salcher

In diesen Tagen spannt sich ein herrlich blauer und kondensstreifenloser Himmel über das Gailtal. Man kann sich gar nicht mehr erinnern, wann dies das letzte Mal war. Es ist irgendwie seltsam: Während die Menschen unter dem schlimmen Coronavirus leiden – ob nur auf den Wohnbereich eingeschränkt oder gar infiziert – atmet die Natur auf. Wie vor und in Ferienzeiten üblich reihen sich am Firmament im Normalfall Streifen an Streifen und sorgen für eine umweltfeindliche künstliche wie ärgerliche Eintrübung.