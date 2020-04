Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Musik hilft selbst durch die schwersten Krisen, die Kinder aus Hermagor sind der beste Beweis © KK/Facebook

Wegen des Ausbruchs der Coronakrise hat die Falco Privatstiftung die Einreichfrist für ihren Talentwettbewerb „Falco goes school - 2020“ auf unbestimmte Zeit verlängert. Um den Talenten in der Zwischenzeit eine musikalische Plattform zu bieten, haben die Organisatoren vor einigen Tagen eine „Falco goes school – HOME- Challenge“ auf Facebook gestartet.