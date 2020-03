Eine Special-Olympics Delegation aus Kärnten reiste nach Wien, um Bundeskanzler Sebastian Kurz und Sportminister Werner Kogler einen Besuch abzustatten. Diese zeigten sich von den Leistungen der Sportler bei den Winterspielen in Villach und im Gailtal beeindruckt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Kärntner Abordnung mit Herzschlag-Kärnten-Geschäftsführerin Birgit Morelli zu Besuch bei Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler © (c) Andy Wenzel

Im Bundeskanzleramt strahlten am Montag viele glückliche Gesichter. Der Grund: Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Werner Kogler empfingen zahlreiche Special-Olympics-Athleten aus den Bundesländern, um sie für die erfolgreiche Teilnahme bei den vergangenen Nationalen Winterspielen 2020 in Villach auszuzeichnen. Stellvertretend für alle Sportler waren mehr als 100 Personen in das Kanzleramt gekommen und zeigten sich vom Empfang beeindruckt.