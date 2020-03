Kötschach-Mauthen Einbrecher stieg über Kellerfenster in ein Gastlokal ein

Facebook

Von dem Täter fehlt bisher jede Spur © Weichelbraun

Ein bisher unbekannter Täter drang in der Nacht auf Montag in Kötschach-Mauthen, Bezirk Hermagor, in ein Gastlokal ein. Der Einbrecher hatte ein Schachtgitter entfernt und stieg über das Kellerfenster in das Gebäude ein. Über den Heizraum gelangte der Täter schließlich in das Lokal. Dort stahl der Unbekannte aus einer Kellnerbrieftasche Bargeld.