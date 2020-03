Aus Frust 25-Jähriger randalierte in einem Hotel in Hermagor

Nach seiner Festnahme in der Nacht auf Montag beschädigte er auch das Inventar des Haftraumes in der Polizeiinspektion Hermagor.

Der Oberkärntner ging auch auf die Polizisten los © Eder

Polizeieinsatz Montag gegen 0.15 Uhr in einem Hotel in Hermagor. Ein 25-jähriger Mann aus Feistritz/Drau hatte dort in stark alkoholisiertem Zustand zwei Türen sowie Teile des Inventars der Personalzimmer beschädigt. Das Motiv: Frust wegen seiner persönlichen Situation.