Unfall am Nassfeld

Hochbetrieb herrschte am Samstag bei Kaiserwetter in der Kärntner Skigebieten © APA/Hans Klaus Techt

Ein ungewöhnlicher Skiunfall ereignete sich am Samstag um 11.30 Uhr auf der Roßkofel-Abfahrt am Nassfeld: Ein 16-jähriger Pole übersah bei der Ausfahrt aus einer Senke einen am Pistenrand stehenden 30-jährigen Skitourengeher aus Italien. Der junge Pole konnte eine Kollision zwar noch verhindern, geriet aber über den Pistenrand, wobei er seine Skier verlor.