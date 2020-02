Oberkärntner Arbeitgeber Bundesministerin zeichnet familienfreundliche Betriebe aus

Facebook

Bundesministerin Christine Aschbacher, Andrea und Herwig Ronacher (Architekten Ronacher ZT GmbH) © Harald Schlossko

Das Bundesministerium ehrte Betriebe, die die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch im Alltag leben. Bei der Zertifikatsverleihung „Familienfreundliche Arbeitgeber 2019“, kürzlich in der Aula der Wissenschaften in Wien, wurden auch einige Oberkärntner Betriebe auf die Bühne geholt. Sie gehören zu 110 Betrieben in ganz Österreich, die erfolgreich an einem Auditprozess teilgenommen haben, in dem sie maßgeschneiderte familienfreundliche Maßnahmen mit ihren Arbeitnehmern entwickelt haben.