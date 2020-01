Facebook

Zur Attacke kam es am Dienstag in der Gemeinde Dellach (Bezirk Hermagor) © DoraZett - stock.adobe.com

Eine Landwirtin (59) trieb am Dienstag um 17.30 Uhr am Bauernhof ihres Sohnes in der Gemeinde Dellach (Bezirk Hermagor) Kühe von der Weide in den Stall. Beim Versuch, eine dreieinhalb Jahre alte Fleckviehmutterkuh im Stall anzuketten, wehrte sich das Tier, die Frau wurde vom Horn der Kuh im Gesicht getroffen und unbestimmten Grades verletzt.