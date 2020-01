Am Nassfeld prallte ein 38-jähriger Deutscher mit einem Fun-Sportgerät in ein Ski-Doo und wurde verletzt. Seine Tochter, ein Kleinkind, blieb unverletzt.

Der Verletzte wurde vom Rettungshubschrauber Airmed ins LKH Villach gebracht (Symbolfoto) © Airmed 1/KK

Am Kinderübungshang am Nassfeld kam es am Freitag zu einem Unfall, bei dem ein 38-Jähriger verletzt wurde. Der Deutsche rutschte gegen 15 Uhr mit seiner Tochter, einem Kleinkind, am Schoß mit einem Fun-Sportgerät über einen Kinderübungshang. Dabei drehte sich der gelbe Reifen und der 38-Jährige konnte ihn nicht mehr lenken oder bremsen.