Am Sonntag, 5. Jänner, können sich auch Hobby-Eiskletterer bei der 20. Internationalen Österreichischen Meisterschaft am Alpinen Marterpfahl im Bergsteigerdorf Mauthen messen.

Eiskletterer messen sich am Sonntag bei der Staatsmeisterschaft in Mauthen © KK/Veranstalter

Ein vereister 28 Meter hoher Turm mit dem klingenden Namen "Alpiner Marterpfahl" wartet am Sonntag, 5. Jänner, mit anspruchsvollen Routen auf die Athletinnen und Athleten im Freizeitpark der Alpenvereinssektion Obergailtal-Lesachtal in Mauthen. Um 10 Uhr startet nämlich die Qualifikation für die 20. Internationale Österreichische Meisterschaft im Eisklettern, an der auch Hobbysportler teilnehmen können.