Sandra Venus (KWF), Hermann Jantschgi (Kirchbach), Walter Hartlieb (Kötschach), Siegfried Ronacher (Hermagor), Daniel Fellner, Heinz Pansi (Bezirkshauptmann Hermagor), Ronny Rull (St. Stefan im Gailtal), Johann Windbichler (Lesachtal), Christian Müller (Gitschtal). © KK/Büro LR Fellner/Novak

Alle Gemeinden des Bezirks Hermagor haben sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam das Gewerbe im Bezirk zu forcieren. Die wichtigsten Ziele dieser Initiative sind: die Schaffung von Arbeitsplätzen und Forcierung der Ausbildung in der Region, die Erhöhung beziehungsweise Vertiefung der Wertschöpfung in den Bereichen Holz, Technologie, erneuerbare Energie, Lebensmittel, die Absicherung der Infrastruktur in den Gemeinden sowie das Stoppen der Abwanderung und die Förderung des Zuzuges. Am Dienstag wurde dafür die IKZ Karnische Region GmbH durch den Gemeindeverband Karnische Region gegründet. Schwerpunkt der Gesellschaft ist der aktive Ausbau und die Vermarktung der Gewerbestandorte in Hermagor, mit dem Fokus auf Gewerbeneuerrichtung, sowie in Kötschach-Mauthen, mit Schwerpunkt Auslastung des Modine Areals.