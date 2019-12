Keine Geringere als Nena läutete die Skisaison in Kärntens größtem Skigebiet ein. Jetzt bleibt Nena mit ihrer Familie noch eine Woche dort, um Urlaub zu machen.

Nena auf dem Nassfeld © Leopold Salcher

Der Saisonauftakt in der Skiarena Nassfeld ist mehr als geglückt, denn keine Geringere als Nena läutete die Skisaison 2019/20 in Kärntens größtem Skigebiet ein. Das internationale Pop-Phänomen, mit rund 25 Millionen verkauften Tonträgern eine der absolut erfolgreichsten deutschen Bühnenstars, war in Höchstform.