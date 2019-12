Das Buch zeigt Aufnahmen der vergangenen 140 Jahre aus dem Gail- und Gitschtal. Auch Engelbert Obernosterer kommentiert in Begleittexten.

Leopold Astner, Bernhard Gitschtaler und Karl Tillian © Leopold Salcher

Mit einem interessanten Bildband wartet der Hermagorer Historiker Bernhard Gitschtaler vom Verein „Erinnern Gailtal“ auf. In diesem Band zeigt er Aufnahmen aus dem Gailtal zwischen St. Stefan/Gail, Pressegger See, Jenig und Weißensee und stellt sie brandaktuellen Aufnahmen aus identischen Kameraperspektiven gegenüber. Damit gelingt es ihm eindrucksvoll, die Entwicklung dieser Region in den vergangenen 140 Jahren nachzuzeichnen.