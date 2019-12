Facebook

Starbariton Markus Werba und Clubpräsidentin Alberta Werba, Governor Horst Korenjak und Past President Gunter Gasser © Leopold Salcher

Die 22 Damen des neu gegründeten Kiwanisclubs Hermagor-Wulfenia wollen künftig gemeinsam und mit viel Elan „Kindern eine Brücke bauen“. Am Samstag wurde dieser im August 2019 aus der Taufe gehobene Club, angeführt von Präsidentin Alberta Werba, im Rahmen einer feierlichen Charterfeier im Alpe-Adria-Hotel Rainer am Presseggersee in die weltweite Kiwanis-Familie aufgenommen. Zur besonderen Freude von Gunter Gasser, Past President von Kiwanis International: „Ich freue mich riesig, ein neuer Club ist stets etwas ganz Besonderes, er bringt frisches Blut, kräftige Hände, kluge Köpfe und wieder neue Energie in unsere internationale Familie ein“.