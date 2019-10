Arbeitsunfall Baum federte zurück und traf Forstarbeiter mit voller Wucht

Facebook

Der schwer verletzte Mann wurde mit dem Rot-Kreuz-Rettungshubschrauber ins LKH Villach eingeliefert © FF Hermagor

Der Forstunfall ereignete sich am Samstag um 8.30 Uhr im Kesselwaldgraben zwischen Poludnig und Starhand in der Gemeinde St. Stefan/Gail (Bezirk Hermagor). Ein Arbeiter (49) aus der Gemeinde Hohenthurn wollte in 1400 Metern Seehöhe eine Fichte fällen. Diese fiel jedoch auf einen danebenstehenden Baum, federte zurück und traf den Angestellten eines Holzschlägerungsunternehmens mit voller Wucht. In der Folge wurde der schwer verletzte Mann vom Baum eingeklemmt.