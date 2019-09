Facebook

Millstätter See: Blick von Seeboden in Richtung Döbriach © Markus Traussnig

Von Westen her nähert sich eine weitere Störungszone und diese wird uns im Tagesverlauf auch überqueren. Der Vormittag sollte vielerorts noch weitgehend trocken verlaufen, die Sonne zeigt sich aber nur vorübergehend. Ab dem Nachmittag ist vermehrt mit Regen bzw. Regenschauern zu rechnen. Mit dem aufkommenden Regen kühlt es wieder in allen Höhenlagen spürbar ab. "Bei Aktivitäten im Freien braucht man einen Regenschutz und man sollte sich warm anziehen, um sich nicht unnötig eine Erkältung zu holen!", rät Werner Troger vom Privatwetterdienst. Im Raum Spittal an der Drau hat es vor dem Regen noch maximal rund 18 Grad.