Tiertrainerin Laura Gentile liegen vor allem Katzen am Herzen © KK/Gentile

Hundetrainerin Kati Kohoutek und Tiertrainerin Laura Gentile verhelfen Mensch und Tier zu entspannten Tierarztbesuchen. Ihr Einsatzgebiet erstreckt sich über ganz Kärnten. Sie gehören zu den wenigen Fear Free Certified Professionals in ganz Österreich. „Unsere Trainingsmethoden sind in Österreich leider nicht so bekannt. In den USA gibt es bereits eigene Fear-Free-Tierkliniken“, erzählt Gentile, welche ergänzend zu ihrer Ausbildung ein Praktikum in einer Tierarztpraxis machte. Die gebürtige Hermagorerin lebt derzeit in Klagenfurt und startet ihre Hausbesuche von dort aus.