Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bürgermeister Pirih, Howes, Stadtrat Eder, Intendantin Ladurner und Schauspieler Kopeinig © Nicole Kari

Schauspieltalente aufgepasst. In Spittal startet im Herbst die Schauspielschule Spotlight durch. Die Initiatoren sind Profischauspieler. Nicola Howes und Ferdinand Kopeinig wollen in Workshops Jugendlichen bis 19 Jahre die Bühnenwelt näher bringen. Die Kurse starten im Herbst (siehe Infokasten unten). Angelica Ladurner, Intendantin des Ensembles Porcia, sieht diesen Schritt als Bereicherung für Spittal und als optimale Ergänzung zur Komödienschule, die jeden Sommer Kurse für Hobbyschauspieler anbietet. Ladurner: „Eine ganzjährige Theaterschule ist ein Plus für die Stadt, das der Jugend guttut. Man lernt zu sprechen, sodass man gehört wird und furchtlos aufzutreten.“ Das Ensemble Porcia stellt als Kooperationspartner seine Probehalle in der Villacher Straße zur Verfügung.