Vergewaltigung bei Polterabend?Spittaler Feuerwehren wehren sich gegen falsche Verdächtigungen

Nach Feier in Oberkärnten erstattete das mutmaßliche Opfer, eine junge Frau (16), Anzeige. An dem Polterabend haben auch mehrere Mitglieder einer Feuerwehr teilgenommen. Landeskriminalamt ermittelt.

In einem Lokal soll es zu der Gewalttat gekommen sein © Weichselbraun (Sujetfoto)

Ein Polterabend, an dem auch mehrere Mitglieder einer Feuerwehr aus Oberkärnten teilgenommen haben, ist in der Vorwoche offenbar völlig eskaliert: Donnerstag früh, gegen 1.30 Uhr, soll ein Teilnehmer der Party in einem Spittaler Lokal eine junge Frau (16) vergewaltigt haben.