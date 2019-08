Eine 78-jährige Gailtalerin wollte ober Kirchbach Schwammerl suchen. In unwegsamen Gelände rutschte die Frau aus. Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Rettungshubschrauber geborgen.

Frau verletzte sich beim Schwammerl suchen (Sujetbild) © APN

Eine 78-jährige Frau aus dem Bezirk Hermagor wollte am Samstag Schwammerl suchen. Gegen 16 Uhr stürzte sie auf einer Seehöhe von rund 1600 Meter in der Nähe einer Jagdhütte im Gemeindegebiet Kirchbach mehrere Meter im steilen und unwegsamen Gelände ab. Ein Unfallzeuge setzte die Rettungskette in Gang.