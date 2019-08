Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kirchtag ohne Grenzen: Robert Irlandese (Tarvis), Eva Astner, Gerlinde Salcher und Hans Plattner © Leopold Salcher

Traditionell am ersten Augustsonntag - und das seit 1948 - wird am Nassfeld der grenzüberschreitende Kirchtag gefeiert. Früher, als es noch den Grenzbalken gab, lockte dieses Fest bis zu 4000 Feiernde auf den Pass. Mittlerweile ist das Interesse der Besucher beiderseits der Grenze wie der örtlichen Gastronomie an diesem von den Alpenvereinen Hermagor und Pontebba organisierten Treffen leider stark gesunken.