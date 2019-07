Hermagor Trauer um Heimatdichter

Facebook

Arnold Ronacher ist verstorben © KK/Privat

Zwei Tage nach seinem 98. Geburtstag ist Arnold Ronacher, der Lehrer, Dichter, Sänger und Alpinist nach einem erfüllten Leben heimgegangen. Als Lehrer und späterer Direktor an der Hauptschule Hermagor wusste Ronacher Generationen von Schülern für das Leben vorzubereiten. Sein Lebenselixier war das Schreiben. Mehr als 20 Bücher mit humorvollen Geschichten in Kärntner Mundart – zumeist im Obergailtaler Dialekt –, zahlreiche Erzählungen, Heimat- und Wanderführer, Tonträger, Chroniken, unzählige Beiträge für die Kärntner Landsmannschaft wie historische Bühnenstücke, hinterlässt Ronacher. Dem Kärntner Lied fühlte er sich als Chorleiter (MGV Erika), Gauchorleiter und Gauobmann eng verbunden. Die Liebe zu den Bergen bedeutete dem Naturliebhaber viel, mit sechs Jahren stand er erstmals am Spitzegel, am 90. Geburtstag bestieg er den Gartnerkofel. Und dazwischen schaffte er neben zahlreichen Drei- und Viertausendern unvorstellbare 2500 Aufstiege auf mehr als 2000 Meter hohe Gipfel in den Alpen. Hermagors Kulturleben hat Ronacher viel zu verdanken, seine mit heiteren Reimen und Versen gespickten Schriften werden stets an ihn erinnern. Das Begräbnis findet heute, Dienstag, um 14 Uhr, am Stadtfriedhof Hermagor statt.