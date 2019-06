Feistritz/Gail Skigebiet Hrast wird 2020 ausgebaut

Facebook

Der Skilift in Hrast bekommt im Winter eine zweite Piste © KK/Webcam

Bei den derzeitigen Temperaturen ist an den nächsten Winter wohl eher nicht zu denken. Dennoch hat die Politik jetzt schon die Investitionen für die nächste Wintersaison auf der Agenda. Das kleine Skigebiet Hrast in Feistritz an der Gail, das zum Skigebiet Dreiländereck gehört, soll ausgebaut werden. Möglich geworden ist das durch den Zuschlag für die Nationalen Winterspiele der Special Olympics mit internationaler Beteiligung, die 2020 in Kärnten ausgetragen werden.