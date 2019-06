Facebook

Symbolfoto © Juergen Fuchs

Am Samstagvormittag fuhr eine 38-jährige Frau aus Wien mit ihrem Pkw im Ortsgebiet von Watschig, Gemeinde Hermagor, von der Burgstall-Gemeindestraße in die Watschig-Gemeindestraße ein. Dabei übersah sie laut Polizei einen 83-jährigen Radfahrer und kollidierte mit ihm. Er kam zu Sturz und wurde von der Rettung mit leichten Verletzungen ins LKH Villach eingeliefert. Am Fahrrad entstand erheblicher, am Pkw leichter Sachschaden.