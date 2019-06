Sie nahmen erstmals an einem Wettbewerb teil und holten sich gleich die "Goldene".

Beim ersten Bewerb schon so erfolgreich: Die Jagdhornbläser aus Flattach © KK/PRIVAT

Die Flattacher Jagdhornbläser gibt es seit 1996. Bisher hat die Formation unter Hornmeister Christoph Vierbauch noch nie bei einem Wettbewerb mitgemacht. Die – äußerst erfolgreiche – Premiere fand am vergangenen Wochenende statt: Beim Kärntner Jagdhornbläser-Wettbewerb, der im Gasthaus Pflüglhof in Malta ausgetragen wurde, holten sich die Mölltaler gleich den Sieg. Über die „Auszeichnung in Gold“ freuten sich Huby Mayer, Christoph Zauchner (Hornmeister-Stellvertreter), Stefan Altersberger, Hornmeister Vierbauch, Patrick Gaspar, Elmar Braunhofer, Herwig Vierbauch, Josef Göritzer (Obmann), Veronika Genser, Werner Huber und Johann Loipold (im Bild oben von links). Zum Erfolg beitrug neben den Pflichtstücken das Selbstwahlstück „Die Jäger kommen“ von Huby Mayer.