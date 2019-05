Bei den "Biker Days" in Tröpolach kam es am Sonntag zu einem Unfall: Ein 27-Jähriger rutschte mit seinem Motorrad weg und erfasste einen Mann. Lenker und Zuschauer wurden verletzt.

Bei den "Biker Days" in Tröpolach kam es zu einem Unfall (Symbolfoto) © APA/Pfarrhofer

Bei der Veranstaltung "Biker Days" in Tröpolach kam es am Sonntag zu einem Unfall, bei dem zwei Männer verletzt wurden. Ein 27-jähriger Gailtaler lenkte um 10.30 Uhr sein Motorrad auf dem Milleniumsparkplatz in Tröpolach auf einem geraden Straßenstück in Richtung Norden. Aufgrund eines Fahrfehlers rutschte ihm das Vorderrad weg, er stürzte mit dem Fahrzeug und erfasste dabei einen am Parkplatzrand stehenden 71-jährigen Pensionisten aus Klagenfurt.