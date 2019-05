Facebook

Die Gummistiefel dürfen noch nicht in den Schrank © Jürgen Fuchs

Schwacher Tiefdruckeinfluss bestimmt am Donnerstag weitgehend das Wetter auch bei uns in Oberkärnten. Dabei lockern die Wolken am ehesten am Vormittag zwischendurch auf und machen so der Sonne etwas Platz. Insgesamt werden dann die Wolken tagsüber aber wieder überall mehr und auch dichter und speziell in den Nachmittagsstunden sind sogar einzelne Regenschauer möglich. Auf den Bergen steigt dabei die Schneefallgrenze über 1500 m Seehöhe an.