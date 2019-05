Facebook

Klimawandelanpassung: Wie kommt der Mensch mit den Auswirkungen des Klimawandels zurecht? Dieser Frage wird unter anderem bei einer Diskussion im Schloss Porcia auf den Grund gegangen © KK/FF Feld am See (ARCHIV)

"Die negativen Aspekte des Klimawandels sind der Bevölkerung bewusst. Wir wollen aber auch die Chancen, die die Veränderung des Klimas mit sich bringt, aufzeigen“, sagte Georg Oberzaucher, Manager der Klima- und Energie-Modellregion (KEM) Millstätter See. Oberzaucher machte gestern mit seinem Kollegen Hermann Florian, KEM-Manager Lieser- Maltatal sowie Christine Sitter, LAG- und Regionalmanagerin der Nockregion Oberkärnten im Rahmen eines Pressegesprächs auf die Problematik der Klimawandelanpassung aufmerksam. „Wir wollen die Bevölkerung stärker sensibilisieren und veranstalten dazu am 27. Mai einen Vortrag mit Gerhard Hohenwarter“, sagte Sitter. Hohenwarter absolvierte das Studium der Meteorologie, welches er mit der Diplomarbeit zum Thema „Das Absinken der Schneefallgrenze im Gailtal im Zusammenhang mit Starkschneefällen“ abschloss. Heute arbeitet Hohenwarter als Meteorologe und Klimatologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie in Klagenfurt. Seit 2012 vermisst er für den Alpenverein das Eiskar, den südlichsten Gletscher Österreichs, der In Kötschach-Mauthen liegt.

