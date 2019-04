Eine "Goldene Nacht" sorgte Freitagabend für volle Rathaussäle in Hermagor. 43 Schülerinnen und Schüler feierten ihren Abschlussball mit vielen Besuchern.

Maturaball in Hermagor

Mariane Eder, Tamara Müller, Jessica Preumel, HLW-Direktorin Elke Millonig, Bianca Egger, Christiane Madritsch, Laura Flaschberger und Julian Krones © (c) Dieter Kulmer/ballguide

Trotz des Ballmottos „Golden Night“ präsentierten sich die Schülerinnen und Schüler der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) und des Bundesoberstufenrealgymnasiums (BORG) bei ihrem Maturaball in den Rathaussälen in Hermagor in schwarz und weiß.