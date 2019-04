Facebook

Egger ist derzeit abseits der Gefahrensituation in den Bergen © KK/PRIVAT-EGGER

Seit den schrecklichen Anschlägen in Sri Lanka am Osterwochenende muss die Zahl der Opfer laufend nach oben korrigiert werden. Mehr als 300 Menschen sind dem Terroranschlag zum Opfer gefallen. Der Radentheiner Unternehmer und Ersatzlandesrat der ÖVP, Armin Egger (29), ist derzeit auf der beliebten Urlaubsinsel und berichtet vom Ausnahmezustand. „Die Anspannung ist immer spürbar. Die Straßen sind leer und die Polizeipräsenz ist sehr hoch. Social-Media-Kanäle wurden von der Regierung abgedreht und es kommt immer wieder zu Ausgangssperren“, erzählt Egger. Den Urlaub abzubrechen sei aber zu keiner Zeit eine Option gewesen. Die Behörden würden auch sehr viel dafür tun, damit das Sicherheitsgefühl so hoch wie möglich sei. „Wenn jetzt alle abreisen, hätten die Attentäter ihr Ziel, Angst und Schrecken zu verbreiten, erreicht“, sagt Egger. Dennoch musste zumindest der Reiseplan nach den schrecklichen Ereignissen angepasst werden. Große Touristenattraktionen werden gemieden. „Das haben sowohl Außenministerium als auch Einheimische geraten“, sagt Egger, der sich aktuell im Landesinneren in der Bergstadt Ella rund 200 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Colombo aufhält. Hier sei die Lage eher ruhig und überschaubar. Die Heimreise ist – soweit sich an der derzeitigen Lage nichts ändert – für kommenden Dienstag geplant.

