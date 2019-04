Facebook

Stefan Sandrieser und Norbert Leitner © Leopold Salcher

Kritik an der für 2020/21 genehmigten Installierung einer AHS-Unterstufe in Hermagor äußerte am Donnerstag Stefan Sandrieser, SPÖ-Bildungssprecher im Landtag und Vorsitzender des Zentralausschusses für Allgemeinbildende Pflichtschulen: „Sie wird sinkende Schülerzahlen für die Neue Mittelschule Hermagor bewirken und das bisher breite Bildungsangebot gefährden.“