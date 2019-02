Das Krankenhaus Spittal ist zertifiziertes Kompetenzzentrum für chirurgische Eingriffe bei Brüchen der Bauchwand und hat in Kärnten eine Vorreiterrolle inne.

Krankenhaus Spittal ist zertifiziertes Kompetenzzentrum für Hernienchirurgie © Rie-Press

Die Chirurgische Abteilung des Krankenhauses Spittal wurde als Kompetenzzentrum für chirurgische Eingriffe bei Brüchen der Bauchwand (Leisten-, Nabel,- Narben- und Zwerchfellbrüche, so genannte Hernien) zertifiziert. Damit ist es Kärntens einziges und in ganz Österreich das dritte zertifizierte Hernien-Kompetenzzentrum. Pro Jahr werden in der Spittaler Klinik rund 300 Bruchoperationen durchgeführt – damit gehören diese Operationen zu den häufigsten Eingriffen.