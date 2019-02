Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eines der Zoppoth-Vorzeigeprojekte © PRIVAT

Heute, Dienstag, fand am Landesgericht Klagenfurt die erste Prüfungstagsatzung zur Insolvenz der A. Zoppoth Haustechnik in Gundersheim statt. Dabei wurde die Fortführung des Gailtaler Betriebes, der Anfang Jänner Insolvenz anmelden musste, am Landesgericht Klagenfurt beschlossen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.