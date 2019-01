Am Samstag kam es im Skigebiet Nassfeld zu einem Unfall. Ein 29-jähriger Skifahrer konnte eine Kollision mit einer 22-Jährigen nicht mehr vermeiden. Die Frau kam zu Sturz und blieb kurz bewusstlos liegen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© lassedesignen - Fotolia

Am Samstag war eine 22-jährige Frau aus Kirchbach gemeinsam mit ihrem Bruder im Skigebiet Nassfeld im Bezirk Hermagor zum Skifahren unterwegs. Als sie am Beginn der Piste 75 - schwarz - Trogkofelabfahrt hinter einer Geländekuppe am Pistenrand kurz anhielten, um die weitere Abfahrt zu besprechen, kam von oben ein 29-jähriger Skifahrer aus Slowenien. Dieser versuchte auf der Geländekuppe noch vergeblich zu bremsen, kollidierte jedoch mit der Frau, wodurch diese zu Sturz kam und kurz bewusstlos liegenblieb.

Die Frau erlitt eine Gehirnerschütterung sowie einen Beinbruch und musste nach medizinischer Erstversorgung vom Notarzt-Team des Rettungshubschraubers Airmed 1 ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen werden. Der Mann blieb unverletzt.