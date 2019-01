Bei ihrem ersten Antreten über diese Distanz holte sich die 18-Jährige Oberkärntnerin am Weißensee gleich auch den ersten Österreichischen Meistertitel und schlug dabei auch alle Holländerinnen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Anna-Lena Müller will auch ihren Titel über die 42 Kilometer wieder verteidigen © Camilla Kleinsasser

Die 100 Kilometer am Weißensee in unter vier Stunden zu laufen, schien ein ehrgeiziges Ziel für Anna-Lena Müller, doch die 18-Jährige Oberkärntnerin hat es mit Bravour gemeistert. Bei der ersten Österreichischen Meisterschaft über diese Distanz holte sich die junge Eisschnellläuferin auch gleich den Titel in 3 Stunden und 58 Minuten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25,21 km/h. Und dann kam erstmal lange keine mehr . . .

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.