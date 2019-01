Am vergangenen Wochenende ging der Alpenpokal am Weißensee über die Bühne. 26 Teams waren am Start. Die besten Eisschützen kamen aus Bayern.

Die Siegerteams freuten sich über ihre Preisgelder © KK/Stefan Valthe

Am 19. und 20. Jänner 2019 wurde auf Weissensees präparierter Natureisfläche die zweite Auflage des Alpenpokal Weissensee ausgetragen. Gespielt wurde mit 26 Teams, wobei immer nur der Gruppengewinner in die nächste Runde aufstieg. „Der Samstag verlangte den Teams durch den leichten Schneefall in den Vormittagsstunden sehr viel Durchhaltevermögen gegen Kälte und Schnee ab. Dafür zeigte sich der Sonntag bei strahlend blauem Himmel von seiner schönsten Seite", schildert Tourismusbüro-Leiter Christopher Puntigam.



Rund 26 Teams aus Deutschland (6) und Österreich (20) meldeten sich zum Alpenpokal Weissensee, darunter fanden sich auch die Gewinner der ersten Auflage des Servus TV Alpenpokals und die drei Vorjahresbesten vom Alpenpokal Weissensee. Das Eisteam rund um Eismeister Norbert Jank schuf perfekte Natur-Eisstockbahnen inmitten Europas größter präparierter Natureisfläche. Durch die leichten Minusgrade herrschten über den gesamten Turnierverlauf faire Bedingungen für alle Teams. Die traumhafte Kulisse des Weißensees Foto © KK/Stefan Valthe

Das waren die Sieger

Die Sieger des Alpenpokals waren die Eisstockschützen des EC Passau/Neustift 1 mit Hans-Peter Zauner, Heribert Schäfer, Robert Rossgoderer und Stefan Moser aus Bayern. Sie freuten sich über einen Siegerscheck in Höhe von 1500 Euro. Platz zwei ging an SC BW Hasslacher Sachsenburg mit Anton Supersberg, Hermann Supersberg, Roland Laber und Joachim Huber. Das Duell um den dritten Platz gewann der SV Hagelstadt (Mario Steinberger, Philipp Buchstaller, Thomas Schmid, Franz Engelbrecht) aus Bayern.

Almut Knaller (Tourismusobfrau Weissensee), Gerhard Koch (Bürgermeister Gemeinde Weissensee), Dieter Holzer (Obmann EV-Weissensee), Herbert Brugger (geschäftsführender Präsident Eis- & Stocksport Landesverband Kärnten) und Norbert Jank (Eismeister Weissensee) feuerten die Teams an.