Roman Baurecht (9) aus Spittal holte sich den Landesmeistertitel im Schach in der U 10. Auch bei den Kötschacher Spielern gab es Erfolge.

Roman Baurecht freut sich über den Landesmeistertitel © KK/Angerer

Im erst jungen Jahr 2019 hat die Spittaler Schachwelt schon Grund zum Jubeln: Der neunjährige Roman Baurecht holte sich bei der Landesmeisterschaft in Feffernitz trotz starker Konkurrenz mit sieben Siegen in acht hart umkämpften Spielen den Landesmeistertitel in der U 10.

