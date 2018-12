Samstagmittag mussten die Kameraden der FF Hermagor zu einem tierischen Einsatz ausrücken. Eine Katze saß in einem Baum fest.

Ein Herz für Samtpfoten: Die Kameraden der FF Hermagor © FF Hermagor

Es ist und bleibt ein Klassiker: Am Samstag musste die Freiwillige Feuerwehr Hermagor zur einer Katzen-Rettung in Obervellach ausrücken. Die Samtpfote saß auf einem Baum in rund zehn Meter Höhe fest. Zwei Mitarbeiter eines Campingunternehmens wurden auf das verzweifelte Miauen der kleinen Katze aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr.